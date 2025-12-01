В Тюмени выявили еще два кафе с подозрительным сырьем

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Без ветеринарных документов на мясо работают два кафе в Тюмени. Нарушения установили сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

"У кафе "Кристалл" (ИП Алиев Т. Г., Тюмень) отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены в кафе "Гранат" (ИП Серебренникова Т. П., Тюмень ). Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов, предприятия взяты на контроль", - уточнили в ведомстве.

Всего с 9 января по 10 декабря 2025 года в деятельности 180 предприятий общественного питания Тюменской области выявлены признаки нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.