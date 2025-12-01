Александр Моор отметил роль женщин в современной политике

Женщины – главная движущая сила многих социальных проектов, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор. Таким выводом он поделился по итогам первого в России марафона лучших муниципальных практик "Сделано женщинами" в Тюмени.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" и объединило на одной площадке 230 неравнодушных из муниципалитетов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Представители первичных организаций "Единой России", руководители органов власти обсудили, как сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. Уверен, наш живой диалог и обмен опытом помогут развитию региона", - рассказал Александр Моор в своих соцсетях.

Губернатор, лидер регионального отделения партийной организации поблагодарил за поддержку секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева и сопредседателя общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России", сенатора Дарью Лантратову.

Отметим, что с января по июнь 2026 года марафон "Сделано женщинами" пройдет во всех регионах страны.