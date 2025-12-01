В Тюменской области наградили победителей ежегодного конкурса добровольцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 волонтеров из городов и муниципальных округов Тюменской области собрались 12 декабря во Дворце творчества и спорта "Пионер". Там в рамках Дня добровольца России, который отмечают 5 декабря, подвели итоги года, наградили лучших и еще раз напомнили: вместе можно изменить многое.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник объединил представителей муниципальных, опорных и студенческих центров развития добровольчества, руководителей организаций, авторов социальных проектов. Для многих этот день стал не просто формальным мероприятием, а настоящим праздником единства и признания.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественную часть открыл заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. В своем обращении он подчеркнул, что главное достояние региона – это люди с открытым сердцем, великодушные, милосердные и отзывчивые. "Каждый из вас своим личным трудом доказывает, подтверждая главный девиз движения добровольцев: творить добро действительно просто. Это можно делать здесь и сейчас, реализуя собственные инициативы или включаясь в дела друзей и соратников", – отметил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алексей Райдер добавил, что уже шестой год подряд добровольческое движение региона получает высокие оценки на федеральном уровне: "Сегодня в рядах волонтеров более 270 тысяч жителей Тюменской области, и это число продолжает расти". Он особо выделил роль добровольцев в поддержке участников СВО и их семей, а также в реализации масштабного проекта #МыВместе.

Ключевым моментом церемонии стало награждение. Участники получили заслуженные награды за значительный вклад в подготовку мероприятий к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, за активное участие в общенациональной акции #МыВместе, а также за лидерство в рейтинге эффективности добровольческих организаций среди муниципальных, студенческих и опорных центров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес партнеров движения, включая представителей благотворительных фондов, которые на постоянной основе поддерживают социальные инициативы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель Ресурсного центра добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова обратила внимание на масштабы работы: "Сегодня мы здесь, чтобы отметить и наградить лидеров добровольческого движения, организаторов, партнеров, некоммерческие организации. Кульминацией праздника стали все эти награждения и слова благодарности, которые волонтеры получают. Мы объявили лидеров рейтинга эффективности: лучшие добровольческие организации в муниципалитетах, студенческие, опорные центры. Каждый год в честь Дня добровольца мы обязательно благодарим всех волонтеров и организаторов. В нашем регионе действуют 10 опорных, 13 студенческих и 26 муниципальных центров по развитию добровольчества. И каждый вносит свой вклад в общее дело".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель центра добровольцев управления молодежной политики ТюмГУ Евгения Ошуркова поделилась искренними эмоциями: "Очень желанная победа, потому что это вклад всех добровольческих объединений. У нас 13 объединений, и в каждом из них много участников. Каждый день ребята ездят в приют, помогают в детских домах, помогают животным, проводят акции по уборке. Это очень много мероприятий каждый день. Мы очень рады и говорим спасибо за признание нашей работы. Это командная работа. Ребята, вы молодцы! Вы светлячки в этом мире. Продолжайте делать добрые дела и вести за собой людей".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничную атмосферу поддержала концертная программа. Зрители увидели песню в исполнении участника СВО Данила Илюшкина, номер студии жестовой песни "Девиарт", танец ансамбля народного танца "Юность Сибири", а в финале – песню "Мы вместе" в исполнении вокальной группы "Саунд трек".

Инна Кондрашкина