Тюменских студентов ждут на олимпиаде "Я — профессионал"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменской области могут подать заявку на участие в IX сезоне всероссийской олимпиады "Я — профессионал" до 11 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Олимпиада охватит 70 предметных направлений: от географии и дизайна до ядерной физики и искусственного интеллекта. Появились новые направления — "Международные отношения" и "Психология инклюзии". Участникам предстоит решить практико-ориентированные задания, разработанные ведущими вузами совместно с индустриальными партнерами. Программа включает также мероприятия промышленного и академического туризма.

Участники, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей. Кроме того, участники олимпиады попадут в национальный кадровый резерв "Я — профессионал".

Отборочный этап пройдет в период с 14 ноября по 1 декабря. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне. Отметим, олимпиада "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.