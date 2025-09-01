  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
На нескольких участках трассы Тюмень - Омск ограничили движение

Общество, 14:11 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение для автомобилей ограничили на нескольких участках федеральной трассы Р-402 Тюмень - Омск., сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменском округе (17 км) на переходно-скоростной полосе в направлении Омска проводятся дорожные работы. В Ялуторовском округе с 42 по 46 км на проезжей части — дорожные работы. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска. В Заводоуковском округе с 123 по 126 км в направлении Омска и с 126 по 128 км в направлении Тюмени затруднено движение из-за большого транспортного потока и ДТП.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

