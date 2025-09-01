Дополнительные водоотводные канавы оборудуют в Калининском округе Тюмени

Водоотводные канавы оборудуют в районе ул. Боровой в Калининском округе Тюмени. Работы начнутся уже в ближайшее время, сообщает городская администрация.

С просьбой усовершенствовать систему водоотведения обратились собственники частных домов. В период обильных дождей эту территорию и проезжую часть систематически подтапливало. Вместе с жителями представители управы округа и компании-подрядчика обсудили возможные варианты решения проблемы и сроки начала работ.

"Важно было услышать их предложения и замечания, чтобы итоговый результат соответствовал ожиданиям и решил проблему", — прокомментировал руководитель управы КАО Олег Савчук.