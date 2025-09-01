  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Дополнительные водоотводные канавы оборудуют в Калининском округе Тюмени

Общество, 11:34 15 сентября 2025

Управа Калининского округа Тюмени | Фото: Управа Калининского округа Тюмени

Водоотводные канавы оборудуют в районе ул. Боровой в Калининском округе Тюмени. Работы начнутся уже в ближайшее время, сообщает городская администрация.

С просьбой усовершенствовать систему водоотведения обратились собственники частных домов. В период обильных дождей эту территорию и проезжую часть систематически подтапливало. Вместе с жителями представители управы округа и компании-подрядчика обсудили возможные варианты решения проблемы и сроки начала работ.

"Важно было услышать их предложения и замечания, чтобы итоговый результат соответствовал ожиданиям и решил проблему", — прокомментировал руководитель управы КАО Олег Савчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , водоотведение , Калининский округ Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:02 15.09.2025Команда юных тюменцев прошла во всероссийскую юниор-лигу КВН
12:51 15.09.2025Тюменских садоводов предупреждают о заморозках
12:18 15.09.2025В Тобольске обсудят модернизацию городских автобусов
11:56 15.09.2025Тюменские специалисты участвуют в Российской энергетической неделе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора