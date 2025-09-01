Тюменская инжиниринговая компания развивается при поддержке Нефтегазового кластера
ООО ПО "ТР-Инжиниринг" и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписали соглашение о сотрудничестве на полях X Промышленно-энергетического форума TNF 15 сентября. Компании будет оказано содействие в реализации проекта выпуска металлических изделий для нефтяников.
"Правительство Тюменской области и Нефтегазовый кластер поддерживают предпринимателей, и это помогло нам открыть производство в Тюмени, локализоваться. Мы открылись полгода назад. Планируем переезд в больший по размерам цех – до 1000 квадратов, закупим лазерные, гибочные станки. Идем в сторону инжиниринга, будем делать блочные конструкции, узлы", - рассказал учредитель ПО "ТР-Инжиниринг" Арслан Султаналиев.
Продвижение услуг и продукции тюменской инжиниринговой компании – одна из задач кластера.
"Компания двигается в сторону увеличения присутствия в регионе. Планируем это сотрудничество развивать. Уверен, что и производство, и номенклатура, будут расширяться у этого предприятия. Будем вместе расти", - отметил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.
Во время работы X Промышленно-энергетического форума TNF представители нефтегазового кластера подпишут более 10 соглашений о сотрудничестве и дорожных карт. В число подписантов войдут сервисные компании, банки, вузы и другие.
Продукция 23 компаний-участников кластера представлена на выставке форума.
"Мы представлены на коллективном стенде Нефтегазового кластера. Это опоры для трубопроводов, площадки для месторождений, лестницы, закладные детали. Надеемся на форуме найти клиентов, подписать соглашения о сотрудничестве. Собираемся участвовать в Днях поставщика, тендерах", - поделился Арслан Султаналиев.
Напомним, в первый день форума соглашение о вступлении в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" подписала компания – производитель химических реагентов из Татарстана.
X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке 15 – 18 сентября. Всего в нем примут участие более 12 тыс. человек.
Подробная программа представлена на официальном сайте главного отраслевого события года.
Анжела Лебедева