Производитель химреагентов из Казани стал участником Нефтегазового кластера на TNF

Экономика, 17:15 15 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

АО "НАПОР" из Казани вступило в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Соглашение о сотрудничестве подписано на полях X Промышленно-энергетического форума TNF 15 сентября.

"Нашей компании более 30 лет, но у нас сейчас такой этап, когда мы меняемся, становимся более открытыми, инновационными. Хотим быть полезными другим участникам кластера в том, чем мы сильны – это импортозамещение", - рассказал стратегический советник по управлению АО "НАПОР" Олег Трофимов.

Основная продукция казанского предприятия – эмульгаторы, ингибиторы коррозии и соляной кислоты, бактерициды.

В активе компании более 30 патентов. Более 20 тыс. тонн продукции выпускают ежегодно. Основные потребители продукции АО "НАПОР": ПАО "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "НК "Роснефть", "Газпром нефть", "Белоруснефть".

По словам директора по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александра Васильева, многие компании-заказчики говорят о комплексном подходе к химизации. Поэтому появление в кластере компании из Татарстана – один из способов ответа на запрос.

"Под зонтиком кластера формируем кооперационные цепочки, в том числе, связанные с интенсификацией добычи углеводородов, их транспортировкой – это эмульгаторы и другие реагенты. В кластере уже есть несколько компаний, за счет компании из Казани только усилимся", - считает Александр Васильев.

Всего за время работы TNF ассоциация "Нефтегазовый кластер" подпишет более 10 соглашений о сотрудничестве и дорожных карт. Вырастет количество участников кластера, проекты получат новый импульс развития.

"Продолжаем расти с точки зрения количества участников, расширения географии и уходим в глубину сопровождения проектов до контракта и далее", - отметил директор по развитию кластера.

На выставке TNF представлены стенды и продукция 23 компаний – действующих участников кластера. В работе форума примут участие более ста компаний – резидентов ассоциации.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке 15 – 18 сентября. В нем примут участие более 12 тыс. человек.

Подробная программа представлена на официальном сайте главного отраслевого события года.

Анжела Лебедева

# TNF , Казань , нефтегазовая отрасль , сотрудничество , Татарстан , ТНФ

﻿
