  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Виртуальный контроллер для российской промышленности впервые представлен на TNF-2025

Экономика, 12:07 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Виртуальный контроллер для российской промышленности (Реестр российского ПО №28867) впервые представили на стенде Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) выставки X Промышленно-энергетического форума TNF-2025.

Разработка компании "Айсорс" создавалась по отраслевому техническому заданию ИНТИ с учётом подходов и инициатив рабочей группы по открытой АСУ ТП при Минпромторге РФ. Она представляет собой отечественное программное решение для построения и модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Сегодня виртуальный контроллер не имеет полных аналогов на рынке России, сообщает пресс-служба форума.

"Решение успешно прошло все этапы сертификации, включено в реестр российского ПО и уже внедряется на промышленных и гражданских объектах. Сейчас мы в первую очередь сосредоточены на двух отраслях – добыча полезных ископаемых и автоматизация инженерных систем зданий, где в краткосрочной перспективе планируем занять до 15-20 процентов рынка", - сообщил директор по развитию бизнеса АО "Айсорс" Валентин Мишин.

Разработка виртуального контроллера выполнялась командой из 40 ИТ-специалистов и инженеров АСУ ТП компании Айсорс. Срок вывода продукта на рынок – от этапа концепции до готового решения – составил 1,5 года. Инвестиции в проект – 300 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости – менее пяти лет.

"Сегодня доля затрат на АСУ ТП в общем бюджете проектов капитального строительства составляет от трех до семи процентов. Обязательный переход на отечественные решения в промышленности поставил на первый план разработку подобного решения. Чтобы решение, внедряемое в том числе на объектах критической инфраструктуры страны, соответствовало высоким требованиям стабильности, безопасности и совместимости с другими отечественными разработками мы контролировали соответствие единым стандартам качества. Успешные пилотные проекты показали, что решение готово к масштабированию", - рассказал генеральный директор АНО "ИНТИ" Николай Кузнецов.

Кроме модернизации и построения АСУ ТП, виртуальный контроллер помогает реализовать цифровую трансформацию предприятий – заменить классические аппаратные ПЛК на гибкую, масштабируемую и открытую платформу. Благодаря модульной архитектуре разработка адаптируется к разным сценариям – от локальных систем управления небольших автономных объектов до систем управления крупными промышленными объектами.

Технология виртуализации контроллеров позволяет сократить капитальные и операционные затраты. Снижает потребность в дорогостоящем ЗИПе и количестве сервисных точек, что позволяет уменьшить эксплуатационные расходы до 20 %. На крупных проектах (более 5 тыс. сигналов) компании могут получить до 30 % экономии капитальных затрат.

Продукт спроектирован как универсальная платформа для промышленной автоматизации, включая объекты критической инфраструктуры в энергетике, ТЭК, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, и для автоматизации зданий – жилые комплексы, офисы и торговые центры. Виртуальный контроллер адаптируется под объект, обеспечивает локальную автономную работу и интеграцию в ИТ-системы предприятия.

На базе технологии виртуальный контроллер уже реализована интеллектуальная система управления кустов скважин нефтяного месторождения в Западной Сибири. Решение позволило отказаться от части физического оборудования, консолидировать управление фондом скважин и технологическими установками в единой виртуальной среде. Экономия капитальных затрат по сравнению с классическими АСУ ТП достигает 15 %. В 2026 году планируется тиражирование решения на другие объекты.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Участниками мероприятия станут более 12 тыс. человек, около 140 компаний.

Подробная программа здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовая отрасль , технологии , ТНФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:40 15.09.2025Четверть поставщиков ресурсов для нефтяников находится в Тюменской области
12:07 15.09.2025Виртуальный контроллер для российской промышленности впервые представлен на TNF-2025
11:45 15.09.2025Технология обеспечения электричеством отдаленных регионов представлена на TNF
10:38 15.09.2025Многочисленные делегации из зарубежных стран примут участие в TNF-2025

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора