Виртуальный контроллер для российской промышленности впервые представлен на TNF-2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Виртуальный контроллер для российской промышленности (Реестр российского ПО №28867) впервые представили на стенде Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) выставки X Промышленно-энергетического форума TNF-2025.

Разработка компании "Айсорс" создавалась по отраслевому техническому заданию ИНТИ с учётом подходов и инициатив рабочей группы по открытой АСУ ТП при Минпромторге РФ. Она представляет собой отечественное программное решение для построения и модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Сегодня виртуальный контроллер не имеет полных аналогов на рынке России, сообщает пресс-служба форума.

"Решение успешно прошло все этапы сертификации, включено в реестр российского ПО и уже внедряется на промышленных и гражданских объектах. Сейчас мы в первую очередь сосредоточены на двух отраслях – добыча полезных ископаемых и автоматизация инженерных систем зданий, где в краткосрочной перспективе планируем занять до 15-20 процентов рынка", - сообщил директор по развитию бизнеса АО "Айсорс" Валентин Мишин.

Разработка виртуального контроллера выполнялась командой из 40 ИТ-специалистов и инженеров АСУ ТП компании Айсорс. Срок вывода продукта на рынок – от этапа концепции до готового решения – составил 1,5 года. Инвестиции в проект – 300 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости – менее пяти лет.

"Сегодня доля затрат на АСУ ТП в общем бюджете проектов капитального строительства составляет от трех до семи процентов. Обязательный переход на отечественные решения в промышленности поставил на первый план разработку подобного решения. Чтобы решение, внедряемое в том числе на объектах критической инфраструктуры страны, соответствовало высоким требованиям стабильности, безопасности и совместимости с другими отечественными разработками мы контролировали соответствие единым стандартам качества. Успешные пилотные проекты показали, что решение готово к масштабированию", - рассказал генеральный директор АНО "ИНТИ" Николай Кузнецов.

Кроме модернизации и построения АСУ ТП, виртуальный контроллер помогает реализовать цифровую трансформацию предприятий – заменить классические аппаратные ПЛК на гибкую, масштабируемую и открытую платформу. Благодаря модульной архитектуре разработка адаптируется к разным сценариям – от локальных систем управления небольших автономных объектов до систем управления крупными промышленными объектами.

Технология виртуализации контроллеров позволяет сократить капитальные и операционные затраты. Снижает потребность в дорогостоящем ЗИПе и количестве сервисных точек, что позволяет уменьшить эксплуатационные расходы до 20 %. На крупных проектах (более 5 тыс. сигналов) компании могут получить до 30 % экономии капитальных затрат.

Продукт спроектирован как универсальная платформа для промышленной автоматизации, включая объекты критической инфраструктуры в энергетике, ТЭК, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, и для автоматизации зданий – жилые комплексы, офисы и торговые центры. Виртуальный контроллер адаптируется под объект, обеспечивает локальную автономную работу и интеграцию в ИТ-системы предприятия.

На базе технологии виртуальный контроллер уже реализована интеллектуальная система управления кустов скважин нефтяного месторождения в Западной Сибири. Решение позволило отказаться от части физического оборудования, консолидировать управление фондом скважин и технологическими установками в единой виртуальной среде. Экономия капитальных затрат по сравнению с классическими АСУ ТП достигает 15 %. В 2026 году планируется тиражирование решения на другие объекты.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Участниками мероприятия станут более 12 тыс. человек, около 140 компаний.

Подробная программа здесь.