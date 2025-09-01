Технология обеспечения электричеством отдаленных регионов представлена на TNF

Технологию "Локальные интеллектуальные энергосистемы (ЛИЭС)" и проект стандарта для интеграции объектов малой генерации в централизованные электрические сети представляет АО "ТЭСС" на выставке X Промышленно-энергетического форума TNF 15-18 сентября.

Это новое поколение энергосистем, разработанное учеными Новосибирского государственного технического университета и реализуемое АО "ТЭСС". Решение позволяет объединить небольшие автономные электростанции в единую самоуправляемую сеть, где каждая станция может работать как независимо, так и параллельно с другими или интегрироваться в централизованную энергетическую систему. Уникальность технологии заключается в управлении режимами работы с помощью искусственного интеллекта на базе экспертного или роевого типов, сообщает пресс-служба форума.

Подобные решения особенно актуальны для регионов с развитой газовой инфраструктурой, но с дефицитом централизованного энергоснабжения.

Ключевые преимущества технологии ЛИЭС: снижение затрат на технологическое присоединение к централизованным сетям на 30-50 %; повышение надежности электроснабжения потребителей на 20-30 %; сокращение количества аварийных отключений при коротких замыканиях на 50-70 %.

"Проблема энергообеспечения удаленных регионов для России крайне актуальна — до 70 % территории страны не охвачены централизованными сетями. При этом традиционное расширение сетевой инфраструктуры часто экономически нецелесообразно. Наша разработка — локальные интеллектуальные энергосистемы — создана в том числе для решения этой задачи. Мы предлагаем экономически эффективное и технологически современное решение, которое позволяет обеспечивать надежным электроснабжением и теплом самые удаленные районы", - рассказал генеральный директор АО "ТЭСС" Александр Холдин.

ЛИЭС позволяют строить и развивать районы без ожидания магистральной инфраструктуры. Сначала — островной режим и локальная надёжность, позже — мягкая интеграция в общую сеть или территориально-интегрированную систему. Это ускоряет ввод жилья, производств, агрокластеров и индустриальных парков, развитие новых территорий.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Участниками станут более 12 тыс. человек, около 140 компаний.

