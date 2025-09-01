  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменские компании представят свое оборудование на форуме TNF

Общество, 14:47 13 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании и заводы представят свое оборудование на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Форум TNF для нас очень значимое событие. Здесь задаются тренды, проходит знакомство с потенциальными заказчиками, выясняется перечень необходимой им продукции, в общем, есть возможность живого общения с многочисленными участниками. Главное на TNF - это доступ к самой актуальной информации", - сказал технический директор ООО "Кенера" Юрий Гетман.

В прошлом году они презентовали два продукта - буровую установку двухэшелонного типа в арктическом исполнении и систему верхнего привода. В этом представят новую разработку - контейнерную воздухонагревательную установку, которая предназначена для обогрева помещения бурового комплекса тёплым воздухом.

Одним из центральных стендов на TNF традиционно станет стенд Нефтегазового кластера. Здесь будут представлены передовые компании региона, чьи решения и продукция востребованы в нефтегазовой отрасли. Тюменские участники форума продемонстрируют оборудование, узлы и комплектующие для добычи, подготовки, транспортировки и переработки углеводородов. Инженерные решения таких компаний как ОБТЭК, ПромНефтьКомплект, Буртест, ТР-инжиниринг и других прежде всего направлены на повышение эффективности производства и создание новых продуктов и услуг.

"Учитывая присутствие на TNF многочисленных представителей крупнейших нефтегазовых компаний страны, а также наших зарубежных коллег, для тюменских промышленников это отличная возможность показать товар лицом", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , Андрей Пантелеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 13.09.2025В Ишимском округе отопительный сезон начнется с 15 сентября
15:31 13.09.2025Тюменский садовод поделилась советами, как сохранить яблоки зимой
15:01 13.09.2025В Тюменской области завершилось досрочное голосование 
14:47 13.09.2025Тюменские компании представят свое оборудование на форуме TNF

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора