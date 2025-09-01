Тюменские компании представят свое оборудование на форуме TNF

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании и заводы представят свое оборудование на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Форум TNF для нас очень значимое событие. Здесь задаются тренды, проходит знакомство с потенциальными заказчиками, выясняется перечень необходимой им продукции, в общем, есть возможность живого общения с многочисленными участниками. Главное на TNF - это доступ к самой актуальной информации", - сказал технический директор ООО "Кенера" Юрий Гетман.

В прошлом году они презентовали два продукта - буровую установку двухэшелонного типа в арктическом исполнении и систему верхнего привода. В этом представят новую разработку - контейнерную воздухонагревательную установку, которая предназначена для обогрева помещения бурового комплекса тёплым воздухом.

Одним из центральных стендов на TNF традиционно станет стенд Нефтегазового кластера. Здесь будут представлены передовые компании региона, чьи решения и продукция востребованы в нефтегазовой отрасли. Тюменские участники форума продемонстрируют оборудование, узлы и комплектующие для добычи, подготовки, транспортировки и переработки углеводородов. Инженерные решения таких компаний как ОБТЭК, ПромНефтьКомплект, Буртест, ТР-инжиниринг и других прежде всего направлены на повышение эффективности производства и создание новых продуктов и услуг.

"Учитывая присутствие на TNF многочисленных представителей крупнейших нефтегазовых компаний страны, а также наших зарубежных коллег, для тюменских промышленников это отличная возможность показать товар лицом", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.