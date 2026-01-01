  • 12 января 202612.01.2026понедельник
В Аромашево открыли новый корпус начальной школы

Общество, 16:32 12 января 2026

t.me/vlasovig

Новый корпус начальной школы Аромашевской средней школы им. В.Д. Кармацкого открыли 12 января. На его фасаде размещен баннер с изображением Героя Советского Союза Сергея Васильевича Петялина.

"Поздравил коллектив педагогов, детей, родителей с открытием такого замечательного объекта, который позволил по-новому организовать учебный процесс. Далее выразили слова признательности строителям и всем, кто внес свой вклад в преображение школы: депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин, директор МАОУ "Аромашевская СОШ им. В. Д. Кармацкого" Анастасия Ковалева, учителя, дети и родители. Новый корпус начальной школы – это современное образовательное пространство, где каждый ребенок сможет почувствовать себя комфортно и уверенно, раскрыть свой потенциал и получить качественное образование. Это место, где рождаются новые знания, крепнет дружба и формируется будущее", - написал глава Аромашевского округа Игорь Васильев в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/vlasovig

В новом корпусе школы царило праздничное настроение.

# Аромашевский округ , школа

