Андрей Пантелеев: около 140 компаний представят свою продукцию на TNF в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 140 компаний представят свою продукцию на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени с 15 по 18 сентября. Организаторы ожидают более 12 тыс. посетителей выставки и мероприятий делового события. На площадке Тюменского технопарка идут завершающие работы.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев журналистам во время пресс-дня 12 сентября.

"В этом году форум юбилейный – десятый, и мы каждый год видим, как он прирастает площадями. Около 140 компаний представят свою продукцию. Мы ожидаем более 12 тысяч посетителей, будем встречать около полутора тысяч компаний, которые приедут на форум. Это в первую очередь заказчики, которые нуждаются в российском качественном высокотехе – импортозамещающей, а во многом и импортоопережающей продукции. Интересна и деловая программа, которая организована в нескольких павильонах. Будут проходить, дискуссии, встречи, технологические дни, закупочные сессии - все то, что станет фундаментом для новых разработок", - подчеркнул заместитель губернатора.

Развивается и международная повестка – в этот раз на форуме представители добывающих компаний из Казахстана впервые проведут технологические дни. Впервые на форуме будет стенд белорусских производителей — компаний, которые входят в концерн "Белнефтехим". Посетят TNF представители Арабских Эмиратов, делегацию возглавит заместитель министра. Планируют поучаствовать в деловом событии представители Китая, Ирана, Узбекистана.

"Международная повестка набирает обороты. Это касается не только взаимодействия российских компаний с ними, но во многом и их переговоров между собой, как могут несколько стран создавать те или иные платформы для повышения эффективности работы нефтегазового комплекса", - уточнил Андрей Пантелеев.

Отметим, программа форума здесь.

Оксана Корнеенкова