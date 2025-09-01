  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Андрей Пантелеев: около 140 компаний представят свою продукцию на TNF в Тюмени

Экономика, 13:36 12 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 140 компаний представят свою продукцию на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени с 15 по 18 сентября. Организаторы ожидают более 12 тыс. посетителей выставки и мероприятий делового события. На площадке Тюменского технопарка идут завершающие работы.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев журналистам во время пресс-дня 12 сентября.

"В этом году форум юбилейный – десятый, и мы каждый год видим, как он прирастает площадями. Около 140 компаний представят свою продукцию. Мы ожидаем более 12 тысяч посетителей, будем встречать около полутора тысяч компаний, которые приедут на форум. Это в первую очередь заказчики, которые нуждаются в российском качественном высокотехе – импортозамещающей, а во многом и импортоопережающей продукции. Интересна и деловая программа, которая организована в нескольких павильонах. Будут проходить, дискуссии, встречи, технологические дни, закупочные сессии - все то, что станет фундаментом для новых разработок", - подчеркнул заместитель губернатора.

﻿

Развивается и международная повестка – в этот раз на форуме представители добывающих компаний из Казахстана впервые проведут технологические дни. Впервые на форуме будет стенд белорусских производителей — компаний, которые входят в концерн "Белнефтехим". Посетят TNF представители Арабских Эмиратов, делегацию возглавит заместитель министра. Планируют поучаствовать в деловом событии представители Китая, Ирана, Узбекистана.

"Международная повестка набирает обороты. Это касается не только взаимодействия российских компаний с ними, но во многом и их переговоров между собой, как могут несколько стран создавать те или иные платформы для повышения эффективности работы нефтегазового комплекса", - уточнил Андрей Пантелеев.

Отметим, программа форума здесь.

Для посещения TNF EXPO необходимо зарегистрироваться.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , Андрей Пантелеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 12.09.2025Андрей Пантелеев: около 140 компаний представят свою продукцию на TNF в Тюмени
12:41 12.09.2025В Тюменской области ищут поставщиков материалов для масштабных строек
11:35 12.09.2025Более 26 тысяч человек трудоустроились с начала года в Тюменской области
20:10 11.09.2025В Тюменской области реализуют программу "Серебряный старт"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора