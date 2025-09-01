  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Александр Моор оценил масштаб выставки TNF-2025

Губернатор, 19:36 15 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 140 предприятий и организаций принимают участие в традиционной выставке оборудования и технологий в рамках X Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. Впечатлениями от посещения площадки поделился губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Масштабы разные: одни показывают в Тюмени установки для гидроразрыва пласта на базе прицепа для большегрузного автомобиля, другие – миниатюрные микросхемы и чипы, которые позволяют заглянуть в недра земли. TNF Expo’25 наглядно показывает: в регионе и у наших партнёров есть реальные решения, которые укрепляют технологическую независимость страны и задают новые стандарты для отрасли", - отметил он.

Впервые свой стенд представили компании Республики Беларусь. Напомним, в июле этого года во время рабочей поездки делегации Тюменской области в Минск представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества региона с концерном "Белнефтехим" и производственным объединением "Белоруснефть". Тогда же тюменцы пригласили делегацию республики на нефтегазовый форум TNF.

Отметим, крупнейшее отраслевое мероприятие проходит в Тюменском технопарке 15 – 18 сентября. Всего за эти дни в нем примут участие более 12 тыс. человек.

# TNF , Александр Моор , Республика Беларусь , ТНФ , Тюменский нефтегазовый форум

