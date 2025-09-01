  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Импортозамещающую установку для обогрева буровых представляют тюменские компании на TNF

Экономика, 10:51 16 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Импортозамещающее оборудование - установку для обогрева буровых - представляют тюменские компании на X Промышленно-энергетическом форуме TNF. На 98 % она смонтирована из отечественных комплектующих. Преимуществом является работа на сырой нефти.

"Мы представляем на TNF совместную разработку с компанией "Кенера" - это воздухонагревательная установка КВУ-750. Изготовлена она в Тюмени. Процент импортозамещения – 98. Это не копия и не аналог, в установке мы сконцентрировали лучшие аспекты различного оборудования на основе своего опыта. Сделана она по принципу "все нужное - просто". Разработка 2025 года - проекту меньше года, это опытный образец, который после выставки будет направлен на месторождение Западной Сибири для работы", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель отдела комплектации и аренды бурового оборудования "Эльбрус дриллинг" Виталий Ильиных.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По его словам, спрос на такие установки в отрасли большой: исторически так сложилось, что буровые обогревают котельными паровыми установками. А тюменское оборудование может полностью заменить их. Работает установка на сырой нефти, что делает ее универсальной.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, на TNF EXPO новые технологии и оборудование представляют более 140 компаний Тюменской области, Югры, других регионов России и зарубежья. Организаторы ожидают 12 тыс. участников делового события.

Посещение выставки бесплатное. Нужна регистрация.

Оксана Корнеенкова

# выставка , импортозамещение , оборудование , ТНФ

