Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов впервые работает на TNF

Экономика, 11:02 16 сентября 2025

Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов впервые участвует в X Промышленно-энергетическом форуме TNF. Её возглавил заместитель министра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осама Амир Мохаммад Фадхель.

"Состоявшаяся накануне встреча подтвердила намерения двух сторон усилить сотрудничество по нескольким направлениям: промышленности, образованию, туризму. Отдельно обсудили возможность сотрудничества предприятий в нефтегазовой сфере. Рынок ОАЭ технологичен, пробиться на него непросто, но уже после первого дня форума наши гости высказали заинтересованность в партнёрстве с несколькими тюменскими предприятиями", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Особый вес визиту придаёт присутствие первого заместителя директора по закупкам Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Джасима Мухаммада Саида Махфуза. По словам Пантелеева, такой интерес со стороны властей и предпринимателей ОАЭ - это своеобразный маркер для других стран Ближнего Востока. И ещё одно свидетельство тому, что непосредственные контакты между предприятиями эффективны, а площадка TNF играет в этом процессе ключевую роль.

Промышленно-энергетический форум TNF неизменно привлекает делегации дружественных государств. В их составе – представители органов власти, бизнеса, отраслевой науки, профильных вузов.

Самые многочисленные в этом году делегации Республики Казахстан во главе с вице-министром энергетики Кудайбергеном Арымбеком и Республики Беларусь во главе с замминистра энергетики Константином Аношенко.

# Андрей Пантелеев , международное сотрудничество , ОАЭ , ТНФ

﻿
