Научно-образовательный центр создадут ТИУ и "Газпром нефть"

Соглашение о создании совместного научно-образовательного центра (НОЦ) подписали компания "Газпром нефть" и Тюменский индустриальный университет на полях X Промышленно-энергетического форума TNF. На его базе будут разрабатывать и испытывать технологии разведки и добычи углеводородов, вести подготовку специалистов для российской нефтегазовой отрасли.

По информации вуза, развитие научно-образовательных центров – это модель совместной работы "Газпром нефти" и ведущих российских вузов, в которой объединены исследовательские компетенций университетов и практическая экспертиза компании. На базе НОЦов эксперты разрабатывают технологические решения и адаптируют образовательные программы под запросы бизнеса. Научно-образовательные центры "Газпром нефти" работают уже в 14 партнерских вузах по всей России.

"Сотрудничество с ведущими отраслевыми вузами ускоряет создание и внедрение технологий, формирует новое поколение высококвалифицированных кадров. Совместный центр с Тюменским индустриальным университетом позволит концентрировать исследовательские ресурсы на прикладных задачах разведки и добычи углеводородов, а также повышать качество подготовки инженеров под запросы нефтегазовой отрасли", - сказал заместитель начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Соглашение предусматривает формирование на базе ТИУ нового научного подразделения, в котором студенты, аспиранты и преподаватели университета примут участие в исследованиях, стажировках и программах повышения квалификации. "Газпром нефть" сформирует запрос бизнеса на конкретные разработки, обеспечит экспертное сопровождение проектов и привлечет к работе другие партнерские научные организации.

"Новый научно-образовательный центр создаёт единую связку между образовательными программами, научными школами университета и технологическими приоритетами индустрии. Формат центра обеспечивает быстрый переход от исследования к востребованному продукту и повышает возможности студентов и молодых учёных в проектной деятельности",- отметил исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков.

"Газпром нефть" и Тюменский индустриальный университет сотрудничают с 2015 года.

Напомним, X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Его участниками станут более 12 тыс. человек.

