Коллективная экспозиция производителей из Югры работает на форуме TNF в Тюмени

Экономика, 11:57 16 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Коллективная экспозиция производителей из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры работает на форуме TNF. В Тюмень компании привезли собственные технологии для добычи нефти и газа.

Представитель группы компаний "Ньюетх Вел Сервис" Сергей Салин рассказал, что помимо технологии гидроразрыва пласта, на площадке TNF покажут образцы химических реагентов для таких операций.

"Мы представляем группу компаний, в которую входят сервисное предприятие по ГРП, предприятие по производству химических реагентов для этого – "Ньютех Кемикалз", и предприятие по строительству оборудования для производства гидроразрыва пласта", - уточнил он.

Собственное производство базируется в ХМАО – Югре. Мощности позволяют производить до 12 тыс. т химреагентов для интенсификации притока нефти и газа из пласта в скважину методом ГРП. Группа компаний работает по всей России.

﻿

"Нашими основными заказчиками являются все большие нефтегазодобывающие компании страны. Мы - высокотехнологичная компания, которая специализируется в работе на объектах с трудноизвлекаемыми запасами. Основные направления – это ЯНАО и ХМАО – Югра а также Волго-Уральский регион и Восточная Сибирь", - поделился Сергей Салин.

На форуме в Тюмени ожидают найти новых заказчиков: "Мы регулярно представляем ХМАО и Фонд развития Югры, департамент промышленности, являемся давними партнерами не только российских выставкок, но и зарубежных. Постоянно взаимодействуем с Тюменской областью. У нас есть заказчики в этом регионе, уже запланировали ряд встреч с тюменскими предприятиями, которые дадут новый импульс развитию наших проектов".

На уличной выставке предприятие "ТРОМ 8" из Сургута представляет арктический грузовик с буровой платформой. Его сконструировал основатель компании, предприниматель Алексей Гринкевич.

﻿

"Мы привезли арктический автобус, сзади у него - буровая установка нашего производства. Эта машина может плавать, ездить по снегу, любым болотам, перевозить на плаву груз весом до пяти тонн, а по твердым поверхностям – до 10 тонн. Это возможно засчет больших колес. Мы позиционируем простой привод. При всей простоте конструкции и огромных габаритах машина весит всего 11 тонн. Все детали защищены по механическим изломам", - рассказал главный инженер предприятия "ТРОМ 8" Владислав Гринкевич.

При этом дальность поездок зависит от количества топлива и необходимости "плеча", в среднем для заправки достаточно тысячи литров. Расход - 20 литров в час, крейсерская скорость – 45 км/ч. Машину можно использовать и для тушения пожаров - на платформу устанавливается любой вид оборудования и емкости с водой. Это могут быть краны-манипуляторы для строительства, жилые модули на 25 человек для перевозки людей, транспортировка грузов. Машину уже эксплуатируют в "Сургутнефтегазе", на Камчатке, в Тюменской области, Красноярском крае.

Отметим, на TNF EXPO новые технологии и оборудование представляют более 140 компаний из Тюменской области, Югры, других регионов России и зарубежья. Организаторы ожидают 12 тыс. участников делового события.

Посещение выставки бесплатное. Нужна регистрация.

Оксана Корнеенкова

