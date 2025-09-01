  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
  • USD83,0718
    EUR97,4502
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменский производитель растворимого оборудования для муфт ГРП наращивает выпуск продукции

Экономика, 12:19 16 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский производитель растворимого оборудования для муфт гидроразрыва пласта наращивает выпуск продукции. В 2025 году компания "ПромНефтьКомплект" рассчитывает произвести около 15 тыс. изделий.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор предприятия Максим Хмыров на выставке X Промышленно-энергетического форума TNF.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы занимаемся растворимым оборудованием. Единственные его производители в Тюменской области. В конце прошлого года открыли производственную площадку, где начали проводить испытания. С уверенностью могу сказать, что по выручке выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Более 10 тысяч изделий выпущено за год. Думаю, что около 15 тысяч изделий выпустим до конца текущего года", - уточнил основатель компании.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он отметил значительную роль Нефтегазового кластера Тюменской области, в объединенной экспозиции которого "ПромНефтьКомплект" представляет на TNF свою продукцию – растворимые шары. Как подчеркнул Максим Хмыров, предприятие всегда может рассчитывать на поддержку отраслевого объединения, эксперты кластера помогают как с развитием, так и созданием кооперационных связей.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, на TNF EXPO новые технологии и оборудование представляют более 140 компаний из Тюменской области, Югры, других регионов России и зарубежья. Организаторы ожидают 12 тыс. участников делового события.

Посещение выставки бесплатное. Нужна регистрация.

Оксана Корнеенкова

# TNF , ГРП , нефтегазовый кластер , нефтедобыча

