Выставка цифрового искусства "Энергия цифровых измерений" работает на форуме TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка цифрового искусства "Энергия цифровых измерений" работает на Промышленно-энергетического форуме TNF до 18 сентября. Участникам представлены девять работ, которые отражают разные фазы соприкосновения между человеком и технологией.

"Все они разные, непохожие друг на друга, есть абсолютно наивные и удивительные. Чтобы послушать их не нужно дополнительных регистраций, можно прости подойти и посмотреть. Однако мы решили разнообразить экспозицию и проводим медиации. Это когда люди приходят и им не говорят, что здесь представлено, мы только задаем вопросы, с помощью которых узнаем, что думают участники о той или иной работе, насколько для них они странные, что они про них думают", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" куратор выставки и публичной программы "Золото+Болото" Анастасия Золотова.

Медиаработы показывают, как цифровое пространство проникает в значимость телесного опыта. Так, Яна Афанасьева из Санкт-Петербурга создала видео, запечатленные в разнообразных природных ландшафтах родного города и его окрестностей. После она преобразовала их посредством генеративной графики в бесконечный поток текстур и цветов. Никита Колбовский из Ярославля представил серию из 11 цифровых визуализаций, построенных на основе математических формул, описывающих фрактальные структуры, а тюменец Евгений Проводенко показал видеоарт на тему тюменской идентичности. Также можно увидеть на экранах художественные произведения ребят из Москвы, Краснодара, Альметьевска и Калуги.

Следующие медиации по экспозиции пройдут в пятницу. Участников форума ждут в 13 часов 30 минут и 15 часов 30 минут.

Виктория Макарова