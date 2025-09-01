Компания из Екатеринбурга откроет завод по производству деталей для трубопроводов в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "Развитие Урала" из Екатеринбурга локализуется в Тюменской области. Крупная компания планирует открыть завод по производству деталей для трубопроводов.

Дорожную карту на два года подписали директор ООО "Развитие Урала" Алексей Дудров и директор по развитию Ассоциации "нефтегазовый кластер" Александр Васильев на X Промышленно-энергетическом форуме TNF 16 сентября.

"Правительство региона и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" предоставляют большие льготы для открытия предприятия. Сейчас рассматриваем площадку в Богандинском индустриальном парке. Большой плюс по земле, и еще – готовая инфраструктура с водой, газом, электричеством. В вашей области запустим пилотный проект – завод по производству деталей для трубопроводов. К новому году парк оборудования будет у нас", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор ООО "Развитие Урала" Алексей Дудров.

В состав компании входит четыре актива: сама компания "Развитие Урала", Невьянский завод свайных технологий, строительная компания и завод по производству деталей трубопроводов в Невьянске, который уже не справляется с объемами, заметил Алексей.

ООО "Развитие Урала" четвертый год является партнером Нефтегазового кластера. За это время им удалось побывать на промыслах в Мессояхе, Иркутске. Они являются участниками кооперационной цепочки – завод из Татарстана поставляет им сырье.

Дорожная карта направлена на продвижение продукции предприятия на нефтегазовом рынке, в частности это флансы, отводы, опоры и другие детали трубопровода. Руководство компании и Нефтегазовый кластер делают ставку на поиск новых направлений деятельности с целью диверсификации.

"Подход, который позволяет оперативно реагировать на вызовы рынка, приводит к тому, что компания достаточно устойчиво чувствует себя на рынке. Кластер сопровождает новый проект комплексно, от запроса инвестора – это подбор инструментов поддержки, площадки, содействие в коммуникации с заказчиками, что мы сейчас и делаем", - отметил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Всего более 10 соглашений о сотрудничестве подпишет кластер за время работы TNF. 23 компании, резиденты ассоциации, получили приоритет по размещению продукции на выставке.

Напомним, X Промышленно-энергетический форум работает в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Программа - здесь.

Анжела Лебедева