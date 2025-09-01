  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Компания из Екатеринбурга откроет завод по производству деталей для трубопроводов в Тюменской области

Экономика, 19:14 16 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "Развитие Урала" из Екатеринбурга локализуется в Тюменской области. Крупная компания планирует открыть завод по производству деталей для трубопроводов.

Дорожную карту на два года подписали директор ООО "Развитие Урала" Алексей Дудров и директор по развитию Ассоциации "нефтегазовый кластер" Александр Васильев на X Промышленно-энергетическом форуме TNF 16 сентября.

"Правительство региона и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" предоставляют большие льготы для открытия предприятия. Сейчас рассматриваем площадку в Богандинском индустриальном парке. Большой плюс по земле, и еще – готовая инфраструктура с водой, газом, электричеством. В вашей области запустим пилотный проект – завод по производству деталей для трубопроводов. К новому году парк оборудования будет у нас", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор ООО "Развитие Урала" Алексей Дудров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В состав компании входит четыре актива: сама компания "Развитие Урала", Невьянский завод свайных технологий, строительная компания и завод по производству деталей трубопроводов в Невьянске, который уже не справляется с объемами, заметил Алексей.

ООО "Развитие Урала" четвертый год является партнером Нефтегазового кластера. За это время им удалось побывать на промыслах в Мессояхе, Иркутске. Они являются участниками кооперационной цепочки – завод из Татарстана поставляет им сырье.

Дорожная карта направлена на продвижение продукции предприятия на нефтегазовом рынке, в частности это флансы, отводы, опоры и другие детали трубопровода. Руководство компании и Нефтегазовый кластер делают ставку на поиск новых направлений деятельности с целью диверсификации.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Подход, который позволяет оперативно реагировать на вызовы рынка, приводит к тому, что компания достаточно устойчиво чувствует себя на рынке. Кластер сопровождает новый проект комплексно, от запроса инвестора – это подбор инструментов поддержки, площадки, содействие в коммуникации с заказчиками, что мы сейчас и делаем", - отметил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Всего более 10 соглашений о сотрудничестве подпишет кластер за время работы TNF. 23 компании, резиденты ассоциации, получили приоритет по размещению продукции на выставке.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, X Промышленно-энергетический форум работает в Тюменском технопарке с 15 по 18 сентября. Программа - здесь.

Анжела Лебедева

# Александр Васильев , нефтегазовая отрасль , нефтегазовый кластер , ТНФ

