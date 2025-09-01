Тюменские моторостроители испытают собственный двигатель на площадке Газпрома

Стратегическое значение разработок по созданию газотурбинных установок обсудили на X Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025. Круглый стол, организованный ПАО "Тюменские моторостроители" совместно с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ), собрал представителей крупных отраслевых предприятий и ведущих российских вузов.

Эксперты обсудили ключевые вопросы, касающиеся повышения эффективности и надежности газотурбинных двигателей, а также разработки новых методов диагностики и контроля технического состояния газотурбинных установок.

"Самое актуальное для нас – найти решения, применимые на практике. Основное направление деятельности нашего предприятия – ремонт газотурбинных двигателей для ПАО "Газпром". Но мы проводим не только ремонт полного цикла. С 2022 года на предприятии ведется разработка собственного газотурбинного двигателя. Сейчас проект находится в стадии изготовления опытного образца. В 2026 году приступим к испытаниям собственного двигателя на одной из площадок "Газпрома", - рассказал генеральный директор ПАО "Тюменские моторостроители" Станислав Гуц.

В рамках круглого стола с докладами выступили ассистент Института энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Михаил Лаптев, главный научный сотрудник Тюменского индустриального университета Николай Коленчин и главный металлург ПАО "Тюменские моторостроители" Андрей Аксенов. Они поделились своими наработками по использованию перспективных материалов и аддитивных технологий при изготовлении деталей газотурбинных установок.

"Мы предлагаем модифицирование поверхности как способ улучшения свойств материалов. Это откроет новые возможности для улучшения эксплуатационных характеристик различных изделий. В основном мы работаем с такими материалами, как сплавы алюминия, железоуглеродистые сплавы. Сегодня на любом полимерном материале мы готовы формировать функциональные покрытия, которые будут отвечать необходимым требованиям эксплуатации. Второе наше направление – насыщение углеродом поверхности малоуглеродистых сталей. При этом мы предлагаем мобильный способ формирования анодного покрытия, это может быть сделано даже в полевых условиях", отметил доктор технических наук, профессор Николай Коленчин.

Разговор о технологических вызовах в направлении развития материалов газотурбинных двигателей продолжился на площадке ТИУ. Молодые инженеры, ученые и студенты презентовали свои проекты по решению важных производственных задач, сообщает центр по внешним коммуникация вуза.