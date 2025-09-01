  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Газпром нефть и Нефтегазовый кластер подписали соглашение о сотрудничестве на TNF

Экономика, 12:52 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Газпром нефть" заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" на X Промышленно-энергетическом форуме TNF. Оно направлено на развитие сотрудничества в сфере создания перспективных решений для поиска и добычи углеводородов.

Ассоциация объединяет сотни российских организаций, специализирующихся на научно-исследовательских работах, подготовке кадров, проектировании и изготовлении оборудования для поиска и добычи углеводородов, а также на нефтесервисных услугах.

"Наша задача — обеспечить прикладной результат. Мы видим, как высокотехнологичные команды из разных регионов России получают возможность работать на стратегические цели крупнейших отраслевых компаний. Это сотрудничество — важный шаг в развитии промышленной кооперации", - сказал генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Новое соглашение расширяет взаимодействие "Газпром нефти" с ассоциацией, которое началось в 2023 году. Совместно с партнерами компанией был реализован ряд проектов, связанных с развитием аддитивных технологий, извлечением ценных компонентов из пластовых вод месторождений и новыми решениями для геологоразведки и строительства скважин. Среди перспективных направлений сотрудничества – комплексная экспертиза программного обеспечения и оборудования для разведки и добычи, их опытно-промышленные испытания и внедрение на производственных объектах.

"Технологическое лидерство требует гибких моделей партнёрства. Мы подтверждаем высокую результативность взаимодействия с ассоциацией "Нефтегазовый кластер" и выстраиваем долгосрочную архитектуру доступа к лучшим разработкам. Создаваемые нами инструменты и технологии важны как для решения производственных задач "Газпром нефти", так и для преодоления вызовов, с которыми сталкивается вся отрасль", - отметил советник по цифровой трансформации "Газпром нефти" Александр Ситников.

"Газпром нефть" будет привлекать участников ассоциации к решению текущих и перспективных задач компании. Это позволит ускорить внедрение инноваций в производственные процессы и расширит доступ к инженерным компетенциям передовых российских компаний.

# Газпром нефть , нефтегазовый кластер , ТНФ

﻿
