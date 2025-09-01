Глава Минпромторга посетил тюменские предприятия

| Фото: Минпромторг России | Фото: Минпромторг России

Глава Минпромторга России Антон Алиханов посетил Научно-технический центр НОВАТЭК в Тюмени. Высокотехнологичный центр компетенций обеспечивает полный цикл работ от фундаментальных исследований и инженерных разработок до промышленного внедрения инновационных решений в нефтегазовой отрасли, сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

Лабораторно-исследовательский центр оснащён уникальным оборудованием, позволяющим проводить всесторонние исследования горных пород, углеводородных флюидов, а также испытания материалов и реагентов для строительства, интенсификации и эксплуатации скважин.

Затем глава Минпромторга России осмотрел завод "ТНШ". Предприятие занимается производством установок электро-центробежных и винтовых насосов, а также наземных горизонтальных насосных систем.

В завершение рабочей поездки Антон Алиханов прибыл на трубный завод "Сибгазаппарат" группы компаний "Полипластик". Министру продемонстрировали выпуск гибких полимерных армированных труб для нефтегазового сектора. Трубы устойчивы ко всем видам коррозии, позволяют снизить затраты на нефтепромысловую инфраструктуру до 30 % и продлить срок службы до 25 лет.

17 сентября министр посетит выставку TNF EXPO и примет участие в главной пленарной сессии X Промышленно-энергетического форума "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

Ранее глава Минпромторога, губернаторы Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югры, руководство группы компаний ТОФС открыли производственный комплекс в Тюмени.