Кеды с элементами брендбука Тюмени представили на форуме TNF

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете На TNF 2025 презентовали программу по развитию цифровых компетенций нефтяников

Новинку – обувь с элементами брендбука Тюмени – представила местная компания “Сибирский след” на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Образцы продукции разместили в одном из углов павильона “TNF EXPO”.

На обувь, дизайн которой был создан, опираясь на городской брендбук, уже поступали заказы – отшиты около 40 таких пар. Эти кеды могут быть выполнены в различных цветах, заметил совладелец предприятия Артем Антосик.

“Сейчас очень активно развиваем историю с брендингом. Здесь представлен один из вариантов. Также ведутся переговоры по аналогичной работе с брендингом Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Обувь с городскими элементами можно демонстрировать на разных мероприятиях, она может стать классным подарком для гостей региона”, – поделился он.

Участие в форуме TNF принесло тюменской компании “Сибирский след” потенциальных клиентов из Москвы. Артем Антосик полагает, что после события начнутся переговоры, и фабрика сможет создать что-то уникальное уже и для других субъектов. Интерес к обуви местного производства возник и у представителей нескольких нефтегазовых компаний.

Для “Сибирского следа” сотрудничество с компаниями не будет в новинку. Ранее мастера создали несколько десятков пар для радиохолдинга. Еще у тюменцев налажено сотрудничество с сетью боулинг-ресторанов. Модель обуви уже разработана, сейчас “Сибирский след” отшивает для сети целую партию.

Производство запущено в Тюмени в 2018 году. Продукцию тюменцы доставляют по всей стране, а также за рубеж: Калифорнию, Израиль, Германию, страны СНГ.

Систематически на предприятии проводят промышленные экскурсии.

“В Тюмени небольшое производство: буквально 250 квадратных метров. Но, тем не менее, мы можем принимать небольшие экскурсионные группы от пяти до десяти человек. Работаем в этом направлении по заявкам”, – добавил совладелец предприятия.

Отметим, крупнейший промышленно-энергетического форум страны проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.

Инна Пахомова