На TNF 2025 презентовали программу по развитию цифровых компетенций нефтяников

| Фото: Андрей Черных | Фото: Андрей Черных

На Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени "Газпром нефть" поделилась результатами пилотного проекта по развитию цифровых компетенций сотрудников.

Программа "Цифровой профиль сотрудника" сформирована с учетом корпоративной стратегии цифровой трансформации и актуальных тенденций на рынке труда, она была реализована в "Газпромнефть-Заполярье".

"Технологии создают запрос на специалистов, которые обладают высокой профильной экспертизой и базовыми цифровыми компетенциями. Наша задача – обеспечить интеграцию уникального человеческого опыта и цифровых инструментов. Сегодня мало просто внедрить робота или алгоритм в производственные процессы, важно создать условия, при которых каждый сможет стать полноценным пользователем ИТ-продуктов", — отметила Марина Александрова, директор по организационному развитию и работе с персоналом "Газпромнефть-Заполярья".

В ходе пилотного проекта специалистами предприятия были проверены выдвинутые гипотезы, определены целевые модели цифровых компетенций, опробован инструментарий для оценки. Внедрение нового подхода позволит сформировать персональную траекторию развития для каждого сотрудника, повысить эффективность рабочих процессов и качество управленческих решений.

"Философия нашего проекта проста: мы не заменяем людей – мы инвестируем в их развитие, чтобы вырастить новое поколение специалистов, в равной мере обладающих профильными и цифровыми компетенциями. Именно в синергии людей и технологий мы видим залог устойчивого роста и эффективности", — уверена Марина Александрова.

Проект собрал множество положительных отзывов, со следующего года в планах масштабировать его на другие предприятия компании.

Диана Саттарова