Более половины зерновых и зернобобовых культур убрали в Ишимском округе

Экономика, 20:16 19 сентября 2025

скриншот видео администрации Ишимского округа | Фото: скриншот видео администрации Ишимского округа

Более половины зерновых и зернобобовых культур убрали в Ишимском округе. Аграрии намолотили 123 тыс. 584 т в бункерном весе. Уборочная кампания идет круглосуточно, сообщил глава муниципального образования Сергей Ломовцев в своем Telegram-канале.

Рубеж в 50 % преодолели и в уборке картофеля: с 80 га собрано 919 т. Продолжается уборка овощей и технических культур.

Лидерами уборочной кампании являются агрофирма "Колос", крестьянско-фермерские хозяйства И. Н. Осипова и В. Ф. Трейзе, которые собрали урожай уже 69 % своих площадей.

Видео администрации Ишимского округа.

# АПК , Ишимский район , уборочная кампания

