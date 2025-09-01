  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Новый ФАП открыли в селе Новотравное Ишимского округа

Общество, 18:35 19 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Ишимском округе в селе Новотравное, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Своевременная первая помощь, плановый осмотр, вакцинация, советы фельдшера — это и есть то самое первичное звено, которое держит на себе всю систему здравоохранения. Это большой шаг к тому, чтобы качественная медицинская помощь была доступна не только в крупных городах, но и в самых отдаленных уголках нашей страны", — отметил главный врач больницы Александр Синельников.

Учреждение оснащено современными системами коммуникации — фельдшер сможет быстро получить телеконсультацию из города или вызвать бригаду, если потребуется.

ФАП построен в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

# здравоохранение , Ишимский округ , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , ФАП

