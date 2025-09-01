  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

Департамент образования Тюменской области назвал преимущества средневзвешенной оценки в школах

Общество, 18:26 24 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Средневзвешенная оценка школьных знаний позволяет повысить объективность и стимулировать системность в усвоении программы. Такие преимущества выделили специалисты департамента образования Тюменской области, комментируя вопросы родителей о новом подходе к оцениванию школьных знаний.

В ведомстве пояснили, что в регионе использовались различные методы оценки, в том числе традиционная и средневзвешенная. В целях формирования единого образовательного пространства принято решение эти подходы унифицировать.

"Анализ показал, что именно средневзвешенная оценка зарекомендовала себя как наиболее объективная и эффективная, поскольку позволяет учитывать разные аспекты и уровень сложности учебной деятельности, придавая вес заданиям, выполненным в большей степени самостоятельно. Виды учебной деятельности (контрольная, диктант, проект, домашняя работа и прочие) имеют свои коэффициенты, отражающие их важность и значимость в образовательном процессе", - пояснили в ведомстве.

Вводить средневзвешенную оценку или придерживаться традиционной системы, образовательная организация может выбирать самостоятельно - это относится к ее компетенции. Соответствующий локальный нормативный акт принимается с учетом мнения родительской общественности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# учащиеся , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 24.09.2025В Тюмени стартовал форум уральской молодежи "Утро"
18:54 24.09.2025Участники "Боевого кадрового резерва" прокачают творческие навыки на форуме "СВОя культура"
18:26 24.09.2025Департамент образования Тюменской области назвал преимущества средневзвешенной оценки в школах
18:20 24.09.2025Фантомный класс для стоматологов открыли в Тюменском медуниверситете

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора