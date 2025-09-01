Департамент образования Тюменской области назвал преимущества средневзвешенной оценки в школах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Средневзвешенная оценка школьных знаний позволяет повысить объективность и стимулировать системность в усвоении программы. Такие преимущества выделили специалисты департамента образования Тюменской области, комментируя вопросы родителей о новом подходе к оцениванию школьных знаний.

В ведомстве пояснили, что в регионе использовались различные методы оценки, в том числе традиционная и средневзвешенная. В целях формирования единого образовательного пространства принято решение эти подходы унифицировать.

"Анализ показал, что именно средневзвешенная оценка зарекомендовала себя как наиболее объективная и эффективная, поскольку позволяет учитывать разные аспекты и уровень сложности учебной деятельности, придавая вес заданиям, выполненным в большей степени самостоятельно. Виды учебной деятельности (контрольная, диктант, проект, домашняя работа и прочие) имеют свои коэффициенты, отражающие их важность и значимость в образовательном процессе", - пояснили в ведомстве.

Вводить средневзвешенную оценку или придерживаться традиционной системы, образовательная организация может выбирать самостоятельно - это относится к ее компетенции. Соответствующий локальный нормативный акт принимается с учетом мнения родительской общественности.