Тюменцы выступят в финале международной олимпиады по финансовой безопасности

Общество, 18:32 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В финале V Международной олимпиады по финансовой безопасности выступят школьники и студенты из Тюменской области. Бороться за победу будут около 600 молодых людей из 40 стран.

Для участников запланировано более 100 мероприятий по четырем направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному.

Программа события, которое пройдет с 29 сентября по 3 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета, включает панельные дискуссии, мастер-классы и интерактивные мастерские, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

# олимпиада , студенты , школьники

