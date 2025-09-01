Жительница села Перевалово создала на своем участке музей под открытым небом

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Настоящий музей под открытым небом создала на своем участке жительница села Перевалово Тюменского округа Анна Рябикова. Ее творчество не только украшает местность, но и объединяет местных жителей, пишет "Тюменская область сегодня".

Первую фигуру сотрудника Госавтоинспекции она создала 11 лет назад для безопасности на дороге. Сегодня участок пожилой женщины украшен множеством необычных композиций из подручных материалов. Это танк из пластиковых труб и железной бочки, сказочные персонажи и фигуры военнослужащих разных эпох. Среди популярных композиций – Емеля на печи из деревянных поддонов, семья с коляской и самокатом, Баба Яга в доме на курьих ножках.

Особое место занимают композиции, посвященные Году защитника Отечества. Анна Рябикова создала целую шеренгу военных разных родов войск – от буденовца до современного спецназовца. В работе она использует отслужившие свой век вещи, давая им новую жизнь. Местные жители активно поддерживают ее увлечение, принося старый реквизит.