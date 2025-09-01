  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
В тюменском "Роднике" детей ждут бальнеотерапевтические процедуры

Общество, 19:52 28 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бальнеотерапевтические процедуры подготовили для детей в Центре комплексной реабилитации "Родник" Тюмени. Для улучшения самочувствия маленьких пациентов используют все природные свойства минеральной воды и лечебной грязи, сообщает медучреждение.

Глубина местной скважины превышает 1,2 тыс. м. Из нее получают хлоридо-натриевую йод бромную воду со средней степенью минерализации. Соли натрия, ионы магния, кальция, хлора, брома и йода воздействуют на хеморецепторы кожи во время процедуры и после неё. Йод и бром проникает через кожу и легкие и принимает непосредственное участие в обменных процессах.

Минеральные ванны нормализуют процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, стимулируют кровообращение, дыхание и нервно-мышечный аппарат.

Сапропелевые грязи добываются в реликтовом озере Большой Тараскуль. Сапропель имеет сложный химический состав: сухой остаток состоит на 70-80 % из органического вещества с высокой биологической активностью. Он полезен детям с заболеваниями органов дыхания, костно-мышечной системы, с ДЦП и ребятам с нарушениями речи.

Сапропель способствует снятию боли в суставах, рассасывает отеки и имеет выраженное противовоспалительное действие. Обертывание грязями восстанавливает метаболические процессы в организме, улучшает лимфообращение и помогает регенерации кожи.

В прошлом году в "Роднике" появилась многофункциональная гидромассажная ванна "Гольфстрим". Подводный душ-массаж сочетает в себе лечебное действие водной среды и механического массажного воздействия струй заданной интенсивности. Гидромассаж восстанавливает правильный водный баланс в организме, активизирует его защитные силы. Аэромассаж устраняет усталость и улучшает настроение, а хромотерапия усиляет трофики тканей и уменьшает симптомы "сенсорного голодания" — вялость, апатию и др.

Кроме того, физиотерапевтическое отделение "Родника" предлагает клиентам спелеотерапию и аппаратную физиотерапию.

