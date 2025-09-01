Парадокс самоуверенности: почему 71% тюменцев считают себя неуязвимыми для мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кибермошенничество превратилось в индустрию с многомиллиардными оборотами. Каждый день тысячи россиян теряют деньги, переводя их на счета преступников. При этом большинство жертв были абсолютно уверены, что с ними такого никогда не случится. Свежее исследование среди жителей Тюменской области выявило тревожную закономерность: 71 % опрошенных считают себя хорошо защищенными от мошенников, оценивая свои навыки кибербезопасности на 4,75 балла из 5. Эта самоуверенность может стать их главной слабостью.

Иллюзия неуязвимости: когда уверенность играет против нас

Психологи давно знают об эффекте сверхуверенности — когнитивном искажении, при котором человек переоценивает свои способности и недооценивает риски. В контексте кибербезопасности это искажение становится особенно опасным. Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, используя новейшие технологии и психологические манипуляции, в то время как обычные пользователи полагаются на устаревшие представления о безопасности.

Исследование, проведенное в период с 30 июля по 18 августа 2025 года, охватило 553 жителя Тюменской области разных возрастов и социальных групп. Результаты показали, что наиболее уверенными в своей защищенности оказались люди в возрасте 35-44 лет — 81 % из них оценивают свои навыки защиты как высокие. Именно представители этой возрастной группы чаще других заявляют, что им не нужна дополнительная информация о защите от мошенников.

География уязвимости: где живут потенциальные жертвы

Данные исследования выявили существенные различия между жителями областного центра и районов. Тюменцы демонстрируют более высокий уровень уверенности: 78 % горожан оценивают свои навыки защиты как высокие, в то время как в малых городах и районах этот показатель составляет только 62 %. При этом среди жителей периферии в четыре раза чаще встречаются люди с низким уровнем защиты — 12 % против 3 % в Тюмени.

Такая разница объясняется не только различиями в цифровой грамотности, но и доступностью информационных ресурсов, частотой столкновения с киберугрозами и общим уровнем технологической культуры. Жители малых населенных пунктов реже получают актуальную информацию о новых схемах мошенничества и способах защиты от них.

Возрастной парадокс: молодые не значит защищенные

Вопреки распространенному мнению, молодежь не всегда лучше защищена от киберугроз. Исследование показало, что люди 18-24 лет, проводящие в интернете больше времени, чем другие возрастные группы, демонстрируют лишь средний уровень защиты. Их уверенность часто базируется на технической грамотности, но они недооценивают психологические аспекты мошеннических схем.

Наиболее уязвимой группой ожидаемо оказались пожилые люди старше 65 лет. Только 59 % неработающих пенсионеров высоко оценивают свои навыки защиты от мошенников. Эта категория граждан чаще других становится жертвами социальной инженерии, когда преступники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или социальных служб.

Время снять розовые очки

Массовая самоуверенность граждан создает идеальные условия для процветания кибермошенничества. Те самые группы населения, которые считают себя наиболее защищенными — люди 35-44 лет, горожане, предприниматели — на деле оказываются главными жертвами.

Парадокс XXI века: чем больше мы уверены в своей цифровой грамотности, тем уязвимее становимся. Мошенники это прекрасно понимают и целенаправленно атакуют именно самоуверенных, используя их слабости — спешку, жадность, страх, желание помочь или отомстить.

В эпоху, когда киберпреступность приносит сотни миллиардов рублей ущерба ежегодно, самоуверенность становится не просто опасной — она становится разорительной. Признание того, что каждый из нас может стать жертвой, — это не паранойя, а здравый смысл. Только отказавшись от иллюзии собственной неуязвимости, мы сможем построить реальную защиту от тех, кто превратил обман в высокотехнологичный бизнес.

Помните: в цифровом мире не существует неуязвимых. Есть только те, кто это понимает, и те, кто станет следующей жертвой.