130-летие Есенина отметят в книжном клубе ТюмГУ
Жителей Тюмени приглашают на поэтический вечер, посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Мероприятие пройдет 2 октября в рамках работы книжного клуба ТюмГУ в библиотеке университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Гости вечера услышат стихи русского поэта, поделятся любимыми произведениями и услышат их в прочтении других участников. Вход свободный для всех желающих. При посещении библиотеки необходимо иметь при себе паспорт или пропуск ТюмГУ.
Начало — в 18 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 12+.