  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

130-летие Есенина отметят в книжном клубе ТюмГУ

Общество, 10:41 01 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают на поэтический вечер, посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Мероприятие пройдет 2 октября в рамках работы книжного клуба ТюмГУ в библиотеке университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Гости вечера услышат стихи русского поэта, поделятся любимыми произведениями и услышат их в прочтении других участников. Вход свободный для всех желающих. При посещении библиотеки необходимо иметь при себе паспорт или пропуск ТюмГУ.

Начало — в 18 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# поэзия , Сергей Есенин , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 01.10.2025Тюменских студентов приглашают к участию в стипендиальной программе "Система"
12:19 01.10.2025Тюмень и Москва вместе реализуют программу для подготовки инженеров-инноваторов
12:08 01.10.2025Самый активный участник форума КПД сможет побывать в Арктике
11:03 01.10.2025В тюменском "Кванториуме" 46 команд участвуют в хакатоне

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора