Тюменских студентов приглашают к участию в стипендиальной программе "Система"

Общество, 12:41 01 октября 2025

Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд "Система" объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения. Победители получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт – пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта в различных отраслях экономики. Заявки принимают до 10 ноября.

Стипендиальный конкурс "Система" направлен на поддержку молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства.

В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из ведущих российских работодателей в данной отрасли. Номинация "Технологии для комфортной жизни" в партнерстве с МТС, призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных сервисов – в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников.

Подать заявку на участие в конкурсе "Система" можно до 10 ноября 2025 года на платформе "Лифт в будущее". Стипендиаты, отобранные по итогам конкурса, получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта. Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 тыс. рублей ежемесячно, а для студентов СПО – 10 тыс. рублей в месяц.

"Стипендиальная и стажировочная программы – уникальная возможность для студентов проявить себя перед будущими работодателями, прокачать востребованные на рынке труда компетенции. В прошлом году такой возможностью воспользовались около 300 студентов Тюменской области, и наш регион вошел в топ-20 по количеству поданных заявок на данный конкурс. В этом году МТС продолжает участвовать в развитии профессиональной ориентации молодежи, поддерживать инновационные проекты и приглашает ребят к участию", - прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

В прошлом сезоне конкурса приняли участие 18 тыс. 472 студента из 77 регионов России. Номинация "Технологии для комфортной жизни", поддерживаемая МТС, стала самой популярной среди соискателей – заявки на нее подали более трети участников конкурса.

