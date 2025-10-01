В Тобольске начали строительство парка для выгула собак

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство "Космо-парка" стартовало в Тобольске. Это будет площадка для выгула собак разных пород и размеров. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

На территории сделают площадки для групповых занятий, зимнюю прогулочную зону, отдельные территории для маленьких и больших собак, зоны для индивидуальных тренировок, водную локацию и место для релакса и йоги с питомцем.

"При разработке проекта мы учитывали мнения и пожелания активистов, владельцев собак и профессиональных кинологов. Вместе с Еленой Мальцевой, талантливым архитектором и зооурбанистом, мы создаем пространство, вдохновленное историей освоения космоса", - отметил глава города.

При разработке проекта были учтены все инженерные сети и обеспечение доступа к ним. Сейчас на площадке ведутся земляные работы. Первую очередь "Космо-парка" планируют открыть уже в этом году.

Видео из Telegram-канала главы Тобольска