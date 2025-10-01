X спартакиада пенсионеров России стартовала в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

X спартакиада пенсионеров России стартовала в Тюмени в Международный день пожилых людей, 1 октября. Яркое событие проводит Союз пенсионеров России.

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин сказал, что проведение данного мероприятия накладывает большую ответственность. Подготовка к нему началась еще с апреля. Вместе с Союзом пенсионеров России проводили организационные совещания, разрабатывали программу.

Евгений Хромин добавил, что Тюменская область – спортивный регион. Здесь достаточно большое значение уделяется физкультурно-оздоровительной работе абсолютно со всеми возрастными категориями. Старшее поколение не является исключением. В регионе существует большое количество видов деятельности, которые предлагаются на выбор. В каждом муниципальном образовании ведется работа по месту жительства: организованные занятия инструкторы осуществляют по месту жительства.

“Безусловно, пожилые люди принимают участие во множестве соревнований: спартакиада ветеранов, спартакиада пенсионеров, всероссийские фестивали ГТО, семейные старты. Нам есть, чем гордиться. Пенсионеры ежегодно принимают участие в данной спартакиаде, это действительно яркое событие, которое собрало участников из более 70 субъектов и ряда стран. Мы постарались создать все необходимые условия. За каждым закреплены волонтеры, за группой – атташе, которые с утра до вечера, да и до поздней ночи сопровождают ветеранов. Подготовлены места проведения. Мы обеспечили качественное проживание и питание, безопасность на каждом объекте. Думаю, что сильнейшие спортивные пенсионеры страны останутся довольны. Сделаем все, чтобы они получили максимальный заряд энергии, эмоций”, – заключил директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что на соревнования съехались представители практически всех субъектов Российской Федерации.

“Более того, у нас на спартакиаде присутствуют наши гости из-за рубежа: Финляндии, Белоруссии. Наш соотечественник приехал даже из Австралии, чтобы поучаствовать в этом замечательном празднике спорта”, – поделился он.

Вячеслав Тимченко добавил, что в зале собрались люди, которые не просто имеют большой жизненный опыт, но и те, кто преодолели многие трудности и продолжают поддерживать активный образ жизни, свое активное долголетие. Они, по его словам, являются примером мужества, стойкости, патриотического отношения к Родине для подрастающего поколения. Тимченко акцентировал внимание на том, что 2025 год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны – безусловно, важная веха, но не менее важные события происходят сейчас, когда наши бойцы защищают принципы, за которые воевали деды и отцы.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский обратил внимание на то, что в спартакиаде, которая организована в Тюмени, принимает участие рекордное количество региональных команд – 78. Еще одна особенность этих соревнований в том, что изменился возрастной состав: посостязаться приехали участники постарше. То, что старшее поколение продолжает активно заниматься спортом, – уникальный опыт, уверен Валерий Рязанский.

“Если хотите продлить себе жизнь, выходите на улицу, занимайтесь элементарными физическими упражнениями, продлевайте жизнь, повышайте себе настроение. Разгоняйте лень. Вот они мотиваторы, они показывают, как можно относиться к жизни, здоровью. Важно сохранить бодрость духа, хорошее настроение и показывать пример остальным”, – произнес Валерий Рязанский.

Инна Пахомова