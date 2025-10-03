  • 3 октября 20253.10.2025пятница
Тюменские депутаты оценили организацию летнего отдыха детей

Политика, 11:53 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы высоко оценили организацию летнего отдыха детей в этом году. Вопрос рассмотрели на очередном заседании комитета по социальной политике.

В Тюменской области насчитывается 672 организации для отдыха. Более 174 тыс. детей были охвачены организованным отдыхом и досугом. Более 94 тыс. детей получили услугу по отдыху и оздоровлению по льготным программам, в их числе свыше 38 тыс. находятся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделили детям из семей участников СВО. Почти 800 школьников, чьи отцы находятся на спецоперации, побывали в загородных лагерях, еще 3,5 тыс. – в лагерях с дневным пребыванием.

"Спасибо всем сотрудникам, которые организовывали летний отдых наших детей. Это огромный труд. Нам поступает обратная связь от родителей, в частности, от северных округов и Краснодона", – отметила депутат Лариса Цупикова.

Кроме этого, летом для временного трудоустройства подростков было создано 21,5 тыс. рабочих мест на различных предприятиях региона, в первую очередь из социальной сферы. Дети благоустраивали город, работали культорганизаторами, цветоводами и пробовали себя в других профессиях. Депутат Роман Чуйко поинтересовался, все ли рабочие места были востребованы. Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер заверил, что традиционно все места осваиваются в полном объеме.

"Ставки заработной платы разные с учетом объема и регулируемой нагрузки. В целом средняя зарплата у ребят выходит от семи тысяч рублей в месяц", - добавил Алексей Райдер, отвечая на вопрос депутата Глеба Трубина.

Напомним, программа отдыха в этом году была выстроена с акцентом на 80-летие Победы и Год героев в Тюменской области. Для ребят прошли мероприятия, посвященные истории, выдающимся личностям региона, вкладу тюменцев в дело Победы, патриотические игры и многое другое.

Виктория Макарова

