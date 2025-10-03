Земледельцы Тюменского округа получили высокий урожай зерновых культур

t.me/ZiminaTMR t.me/ZiminaTMR

Уборочная кампания в Тюменском округе близка к завершению. Аграрии радуют высокой урожайностью яровых зерновых культур – 34,5 ц/га, что заметно выше среднего областного показателя, написала глава округа Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

Первым предприятием округа, завершившим уборку зерновых, стало ООО "Каменское-2".

С полей округа убрано: более 7,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур – 80% от плана; 888 га картофельных полей – 92% от плана; 89 га овощей: капусты, моркови, свеклы, редьки, лука и прочих культур - 52% от плана.

"Продолжается заготовка сена и сенажа, запланированные объемы полностью покрыты. С середины сентября хозяйства ведут заготовку кукурузы на силос: 56 процентов от плана уже выполнили. Сейчас главное не сбавлять темп уборочной и собрать все выращенное до первых сильных заморозков", - отметила Зимина.

видео: t.me/ZiminaTMR