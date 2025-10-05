  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
Максим Афанасьев поздравил учителей Тюмени с профессиональным праздником

Общество, 12:11 05 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ваша миссия — одна из важнейших и благороднейших: вы не просто даете знания, но и формируете личность, учите думать, выбирать и отвечать за свои поступки. Так глава Тюмени Максим Афанасьев поздравил с профессиональным праздником учителей областного центра.

Глава города отметил, что современном мире требования к педагогам растут, и они справляются с ними, оставаясь при этом чуткими, творческими и профессиональными наставниками, а их усилия, терпение и вера в учеников делают школу живым, развивающимся организмом.

"Спасибо вам за бескорыстный труд, душевную щедрость и преданность своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарных учеников!", - добавил Максим Афанасьев.

