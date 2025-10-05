  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
Владимир Якушев поздравил педагогов с профессиональным праздником

Общество, 14:09 05 октября 2025

Информационный Центр Тюменской области | Фото: Информационный Центр Тюменской области

Быть учителем – это значит верить в каждого немного больше, чем он сам и давать ему больше, чем есть в школьной программе. Об этом рассказал сенатор от Тюменской области первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, поздравляя педагогов с Днём учителя.

"Учителями славится Россия! Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных побед, искренней любви ваших учеников и гордости за их успехи", - подчеркнул он.

# Владимир Якушев , День учителя , поздравление , учителя

