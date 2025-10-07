  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Мошенники стали упоминать в схемах обмана имена крупных сетевых магазинов

Общество, 13:26 07 октября 2025

Со звонка "курьера" из якобы службы доставки начинаются многие мошеннические схемы. Цель у такого "курьера" одна - выманить у абонента код авторизации или пароля из SMS, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Перебрав все маркетплейсы, цветочные магазины и службы доставки, злоумышленники теперь активно используют имена крупных сетевых магазинов, - отмечено в сообщении. - Вам на телефон поступает звонок. Позвонивший представляется сотрудником службы доставки известного ритейлера, и сообщает о "проблеме с доставкой" или "ошибочном заказе", для решения которого нужен код из SMS или пароль из сообщения".

Получив неправомерный доступ к аккаунтам или имитируя взлом, они создают психологический эффект. "Настоящие курьеры и службы доставки никогда не просят продиктовать коды из SMS", - напоминают специалисты кибер-полиции.

﻿
