Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Zoom

фото Киберполиции России фото Киберполиции России

Мошенники стали организовывать видеоконференции в Zoom и "представителями полиции", "Минцифры" и "Росфинмониторинга", чтобы убедить граждан в обмане, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники смогли убедить гражданина, что его аккаунт взломан и направили в поддельную техподдержку. Оператор подтвердил взлом и направил гражданина к следующим специалистам. Чтобы придать веса своим словам, преступники организовали… видеоконференцию в Zoom, в которой "приняли" участие "представители полиции", "Минцифры" и "Росфинмониторинга".

"Мы регулярно рассказываем о мерах, которые помогают блокировать звонки от мошенников. И они во многом работают, что заставляет преступников постоянно искать новые способы связи, – отмечено в сообщении. - И хотя мы с трудом можем представить обстоятельства, при которых экстренное межведомственное совещание проходит в публичном видеосервисе, в рассматриваемом случае спектакль сработал".

Zoom —программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 95 устройств.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, произошел наибольший всплеск популярности Zoom для удалённой работы, дистанционного обучения и социального общения с использованием интернета.