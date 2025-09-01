  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Zoom

Общество, 09:43 26 сентября 2025

фото Киберполиции России

Мошенники стали организовывать видеоконференции в Zoom и "представителями полиции", "Минцифры" и "Росфинмониторинга", чтобы убедить граждан в обмане, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники смогли убедить гражданина, что его аккаунт взломан и направили в поддельную техподдержку. Оператор подтвердил взлом и направил гражданина к следующим специалистам. Чтобы придать веса своим словам, преступники организовали… видеоконференцию в Zoom, в которой "приняли" участие "представители полиции", "Минцифры" и "Росфинмониторинга".

"Мы регулярно рассказываем о мерах, которые помогают блокировать звонки от мошенников. И они во многом работают, что заставляет преступников постоянно искать новые способы связи, – отмечено в сообщении. - И хотя мы с трудом можем представить обстоятельства, при которых экстренное межведомственное совещание проходит в публичном видеосервисе, в рассматриваемом случае спектакль сработал".

Zoom —программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 95 устройств.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, произошел наибольший всплеск популярности Zoom для удалённой работы, дистанционного обучения и социального общения с использованием интернета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 26.09.2025Тюменцы обсудят влияние городской среды на туристический потенциал
10:16 26.09.2025200 спортсменов встретятся на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени
10:05 26.09.2025Ночные заморозки ожидаются в Тюменской области в выходные дни
09:54 26.09.2025Более 1,5 тыс. ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора