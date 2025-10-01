Мошенники похитили деньги тюменки, заявив о взломе аккаунта ее подруги

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Жительница Ялуторовска попалась на уловку мошенника, взломавшего аккаунт ее подруги и лишилась денег, сообщат управление МВД по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала следователю, что в вечером в мессенджере ей пришло сообщение с контакта ее подруги, которая просила одолжить 20 тыс. рублей. Она объяснила, что якобы находится у стоматолога, а ее банковская карта заблокирована. Перевод женщина попросила сделать напрямую на номер телефона врача. Ялуторовчанка перевела необходимую сумму и отправила подруге чек, подтверждающий денежную операцию. Чуть позже потерпевшая вновь получила сообщение с этого аккаунта с аналогичной просьбой – счет мнимого стоматолога пополнился еще 12 тыс. рублями.

На следующий день женщине позвонила подруга и пояснила, что ее аккаунт взломали.

Следственный отдел МВД России "Ялуторовский" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности при поступлении подобных сообщений от друзей, родственников или коллег. Прежде, чем перевести деньги, следует созвониться лично с абонентом и уточнить, действительно ли он автор сообщения.

Подробную информацию о защите от кибермошенничества можно найти на сайте стопмошенники72.рф.