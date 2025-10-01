  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Мошенники похитили деньги тюменки, заявив о взломе аккаунта ее подруги

Происшествия, 14:27 10 октября 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Жительница Ялуторовска попалась на уловку мошенника, взломавшего аккаунт ее подруги и лишилась денег, сообщат управление МВД по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала следователю, что в вечером в мессенджере ей пришло сообщение с контакта ее подруги, которая просила одолжить 20 тыс. рублей. Она объяснила, что якобы находится у стоматолога, а ее банковская карта заблокирована. Перевод женщина попросила сделать напрямую на номер телефона врача. Ялуторовчанка перевела необходимую сумму и отправила подруге чек, подтверждающий денежную операцию. Чуть позже потерпевшая вновь получила сообщение с этого аккаунта с аналогичной просьбой – счет мнимого стоматолога пополнился еще 12 тыс. рублями.

На следующий день женщине позвонила подруга и пояснила, что ее аккаунт взломали.

Следственный отдел МВД России "Ялуторовский" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности при поступлении подобных сообщений от друзей, родственников или коллег. Прежде, чем перевести деньги, следует созвониться лично с абонентом и уточнить, действительно ли он автор сообщения.

Подробную информацию о защите от кибермошенничества можно найти на сайте стопмошенники72.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 10.10.2025ФСБ задержала жителя Тюменской области за госизмену
14:27 10.10.2025Мошенники похитили деньги тюменки, заявив о взломе аккаунта ее подруги
13:54 10.10.2025Житель Заводоуковского округа пытался застрелить знакомого из ружья
12:59 10.10.2025В тюменском СНТ произошел пожар из-за нарушения правил эксплуатации печи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора