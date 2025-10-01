  • 11 октября 202511.10.2025суббота
МВД: мошенники массово регистрируют сайты с "готовыми домашними заданиями"

Общество, 15:01 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телефонные мошенники начали массово регистрировать сайты с "готовыми домашними заданиями" для сбора номеров и данных о российских школьниках.

За последние два дня зарегистрировано более 400 сайтов в зоне .ru с одинаковым контентом, ориентированным на школьников 5-11 классов, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Поскольку спрос на базы данных высок, а легитимных предложений мало, мошенники применяют активные методы — отслеживают цифровой след посетителей, сопоставляют идентификаторы и затем обогащают контактными данными", - отмечено в сообщении.

фото управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ

После сбора данных злоумышленники реализуют стандартную схему: звонок от "директора школы" и регистрация в электронном дневнике с целью получить код из смс либо другую персональную информацию.

"Будьте бдительны, не распространяйте персональную информацию по телефону и на сомнительных сайтах!" - предупреждают киберполицейские.

Подробную информацию о защите от кибермошенничества можно найти на сайте стопмошенники72.рф.

# кибермошенники

