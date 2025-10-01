  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
МВД рассказало об отраженных DDoS-атаках в сентябре

Общество, 12:30 13 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В сентябре 2025 года специалисты уентра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 8 тыс. 171 фишинговый ресурс и 86 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

Отразили 977 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, топливно-энергетического сектора и операторов связи. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 4 дня 23 часа 17 минут, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированные на территории США, Индонезии, Германии, Колумбии, Нидерландов", - отмечено в сообщении.

Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведут круглосуточное противодействие угрозам.

# безопасность , Интернет

