  • 3 октября 20253.10.2025пятница
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер западный

Мошенники стали представляться курьерами почты и маркетплейсов

Общество, 13:02 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области стали поступать звонки от якобы сотрудников Почты России и популярных маркетплейсов. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

"Когда человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", - отмечено в сообщении.

Для убедительности лжепредставители компаний могут назвать данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы.

Незнакомцы просят назвать код из СМС-сообщения или пуш-уведомления якобы для подтверждения даты и места вручения заказа.

"Если вы сообщите пришедший код, который реально является одноразовым паролем от банка, то аферисты смогут свободно войти в интернет-банк и похитить все деньги с вашего счета. Поэтому рекомендую прервать разговор и никогда никому не сообщать секретные коды из сообщений, кем бы ни представлялся звонящий", – советует заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Специалисты банка еще раз напоминают, что настоящие сотрудники банков и маркетплейсов никогда не запрашивают данные банковской карты, никакие коды и пароли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 03.10.2025"Ноль Плюс" в Тюмени: эксперт международного уровня рассказал о трансформации фестиваля
13:02 03.10.2025Мошенники стали представляться курьерами почты и маркетплейсов
12:59 03.10.2025Тюменскую область планируют включить в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ
12:37 03.10.2025Ирина Поварова рассказала о звонках родителей на горячую линию депобразования

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора