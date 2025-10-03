Мошенники стали представляться курьерами почты и маркетплейсов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области стали поступать звонки от якобы сотрудников Почты России и популярных маркетплейсов. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

"Когда человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", - отмечено в сообщении.

Для убедительности лжепредставители компаний могут назвать данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы.

Незнакомцы просят назвать код из СМС-сообщения или пуш-уведомления якобы для подтверждения даты и места вручения заказа.

"Если вы сообщите пришедший код, который реально является одноразовым паролем от банка, то аферисты смогут свободно войти в интернет-банк и похитить все деньги с вашего счета. Поэтому рекомендую прервать разговор и никогда никому не сообщать секретные коды из сообщений, кем бы ни представлялся звонящий", – советует заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Специалисты банка еще раз напоминают, что настоящие сотрудники банков и маркетплейсов никогда не запрашивают данные банковской карты, никакие коды и пароли.