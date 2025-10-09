Тюменцы смогут сдать отработанные автошины на четырех площадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экологическая акция по сбору старых автопокрышек вновь стартует в Тюмени 15 октября. Событие анонсировал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Сдать шины - как шипованные, так и нешипованные - здесь можно бесплатно. Всего будет работать четыре площадки - по одной в каждом административном округе. В Центральном округе это будет парковка на пересечении ул. Ю.-Р.Г. Эрвье и Солнечного проезда, в Калининском - парковка ЖК "Москва" на ул. Новоселов, 117, в Ленинском - парковка ТЦ "Сити Молл", в Восточном - парковка в районе ТЦ "Кристалл". Акция предназначена для физических лиц.

"Присоединяйтесь, поддержите чистоту в нашем городе и сделайте вклад в улучшение экологической ситуации", - призвал горожан Максим Афанасьев.