Вдвое увеличился поток желающих заключить контракт с Минобороны РФ в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Поток заключающих контракт с Минобороны РФ в Тюменской области вырос в два раза за два дня с момента увеличения региональной выплаты. Об этом рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 9 октября.

"Беспрецедентный размер региональной выплаты составит три миллиона рублейпри заключении контракта с 7 октября по 30 ноября. Это самая большая выплата в России. Вкупе с федеральной сумма составит три миллиона 400 тысяч рублей", - пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Тюмени Василий Есин.

Получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Уточонить подробности можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Инна Кондрашкина