  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Вдвое увеличился поток желающих заключить контракт с Минобороны РФ в Тюменской области

Общество, 12:30 09 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Поток заключающих контракт с Минобороны РФ в Тюменской области вырос в два раза за два дня с момента увеличения региональной выплаты. Об этом рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 9 октября.

"Беспрецедентный размер региональной выплаты составит три миллиона рублейпри заключении контракта с 7 октября по 30 ноября. Это самая большая выплата в России. Вкупе с федеральной сумма составит три миллиона 400 тысяч рублей", - пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Тюмени Василий Есин.

Получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Уточонить подробности можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выплата , СВО , служба по контракту

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 09.10.2025Тюменские студенты-медики посетили областную больницу в Тобольске
12:52 09.10.2025Старт патриотическому автопробегу "Солдату 1941 года" дали в Тюмени
12:30 09.10.2025Вдвое увеличился поток желающих заключить контракт с Минобороны РФ в Тюменской области
12:08 09.10.2025В Тюмени под Турой протягивают дюкер для системы водоотведения будущего кампуса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора