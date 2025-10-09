В Тюменской области заменили более 100 тыс. электросчетчиков

Более 100 тыс. приборов учета электроэнергии установили бесплатно жителям Тюменской области с 2021 года. С момента вступления в силу положений 522 федерального закона население больше не должно платить за установку, ремонт или поверку электросчетчиков. Это ложится на плечи энергоснабжающих организаций.

Промежуточные итоги реализации закона в регионе обсудили член комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ Андрей Чернышев и заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"Нам важно знать, как исполняется этот закон в регионах, выявлять особенности. Потому что положения этого закона касаются практически каждого жителя", — подчеркнул Андрей Чернышев.

В 2026 году в Тюменской области планируют заменить еще порядка 40 тыс. устаревших приборов учета электроэнергии.

Павел Перевалов отметил, что создание интеллектуальных систем учета электроэнергии позволяет решить большое количество сопутствующих вопросов, связанных с жизнью домохозяйств. Это позволяет правильно планировать мероприятия по развитию электрических сетей.