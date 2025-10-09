  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 6..8 С 0 м/с ветер западный

В Тюменской области заменили более 100 тыс. электросчетчиков

Общество, 18:50 09 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Более 100 тыс. приборов учета электроэнергии установили бесплатно жителям Тюменской области с 2021 года. С момента вступления в силу положений 522 федерального закона население больше не должно платить за установку, ремонт или поверку электросчетчиков. Это ложится на плечи энергоснабжающих организаций.

Промежуточные итоги реализации закона в регионе обсудили член комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ Андрей Чернышев и заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"Нам важно знать, как исполняется этот закон в регионах, выявлять особенности. Потому что положения этого закона касаются практически каждого жителя", — подчеркнул Андрей Чернышев.

В 2026 году в Тюменской области планируют заменить еще порядка 40 тыс. устаревших приборов учета электроэнергии.

Павел Перевалов отметил, что создание интеллектуальных систем учета электроэнергии позволяет решить большое количество сопутствующих вопросов, связанных с жизнью домохозяйств. Это позволяет правильно планировать мероприятия по развитию электрических сетей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# приборы учета , электричество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 09.10.2025В Тюменской области заменили более 100 тыс. электросчетчиков
18:11 09.10.2025Для тюменских лосят нашли новый дом в национальном парке "Зюраткуль"
18:00 09.10.202510 октября - события дня
17:49 09.10.2025Тюменский хирург поделилась опытом на всероссийском конгрессе в Красноярске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора